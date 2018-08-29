قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن الكرانبيري (التوت البري) يعد غذاء خارقا لما يتمتع به من فوائد صحية جمّة والمساعدة في مواجهة العديد من الأمراض.

وأوضح المركز أن الكرانبيري غني بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين “أ”، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين والبشرة.

ويحتوي الكرانبيري على مركبات نبات ثانوية، مثل أنثوسيان والبوليفينولات التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة (Free Radicals) المسببة للشيخوخة، كما أنها تدعم القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تأثيرها المضاد للبكتيريا.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرانبيري على مادة “بروأنثوسيانيدين”، التي تندرج ضمن المواد المرة، والتي تساعد في علاج التهاب المثانة وعدوى المسالك البولية.

المصدر: dpa