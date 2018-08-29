قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي عسيران إننا نعيش نتائج ما ارساه الامام المغيب السيد موسى الصدر ومن تجليات ذلك بطولات وانتصارات الجيش والمقاومة على العدو الاسرائيلي في حرب الـ 2006 وعلى الجماعات الارهابية في العام 2017 خلال عملية فجر الجرود.

وشدد عسيران في حديث له الاربعاء في أجواء الذكرى الـ40 لجريمة إخفاء الامام الصدر ورفيقيه على “ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك وتعزيز دور الجيش والمقاومة وصمود الجنوب وأهله لمواجهة العدو الاسرائيلي”، وتابع “تطل علينا الذكرى الاربعين لتغييب وإخفاء سماحة الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه ولبنان والمنطقة العربية يمران بظروف صعبة وخطرة ودقيقة للغاية”.

واعتبر عسيران ان “هذه المرحلة تحتاج الى رجل وامام حكيم وحنون ورؤوف كالإمام الصدر صاحب الحكمة الكبيرة والمواقف الجريئة في الزمن الصعب وهو الذي اعتصم وصام في مسجد الصفا لمنع اندلاع شرارة الفتنة في لبنان في السبعينيات”.

واكد عسيران “اننا نحتاج الى فكر الإمام الصدر الذي كان يمثل الاعتدال والإسلام المعتدل، فيما التطرف يضرب المنطقة ويحرف تعاليم الاسلام عن مضمونها نحتاج الى السيد الصدر والى الاقتداء بنهجه الوطني والى دوره لحماية الوحدة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام