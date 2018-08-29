صرّح رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني أن الأسئلة الموجهة لرئيس الجمهورية حسن روحاني في اجتماع الثلاثاء لا ترفع للسلطة القضائية نظراً لعدم ذكر قضية نقض القانون أو الامتناع عن الرضوخ له في طرح الاسئلة. جاء ذلك في تصريح ادلى به لاريجاني خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي صباح الاربعاء في الرد على ملاحظة اوردها النائب علي رضا سليمي عن ما ينبغي فعله ازاء الاسئلة الموجهة لرئيس الجمهورية وهل سترفع الى السلطة القضائية ام لا ، وما هو موقف القانون من ذلك. وقال لاريجاني بهذا الصدد “من الواضح أن النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي يتضمن أنه لو لم يقتنع غالبية النواب بإجابة رئيس الجمهورية وكان موضوع السؤال نقض القانون او الامتناع عن الرضوخ له فإن السؤال يرفع للسلطة القضائية إلا أن موضوع أي من الاسئلة الموجهة (لرئيس الجمهورية) لم يكن نقضاً للقانون أو الامتناع عن الرضوخ له”.

المصدر: وكالة أنباء فارس