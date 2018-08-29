الجهات المختصة تعثر على مستودع يحتوي على كميات كبيرة لأسلحة متوسطة وثقيلة وذخائر وقواعد اطلاق صواريخ وصورايخ “تاو” امريكية الصنع بمنطقة تلول الحمر في ريف حماه الجنوبي الشرقي (الإخبارية السورية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2018 - 11:52
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الجهات المختصة تعثر على مستودع يحتوي على كميات كبيرة لأسلحة متوسطة وثقيلة وذخائر وقواعد اطلاق صواريخ وصورايخ “تاو” امريكية الصنع بمنطقة تلول الحمر في ريف حماه الجنوبي الشرقي (الإخبارية السورية)
منذ 1 ساعة
29 August، 2018
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