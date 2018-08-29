أعلن وزير الخارجية الكازخستاني خيرت عبد الرحمنوف أن برلمان بلاده يستعد للتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية الموقعة في آذار/مارس الماضي.

وقال عبد الرحمنوف في المؤتمر الدولي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الاربعاء “وقعت كازاخستان على معاهدة حظر الأسلحة النووية في 2 آذار/مارس 2018 وتعد حاليا لتصديقها في البرلمان”.

يذكر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 تموز/يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، وحتى الآن وقع على الاتفاقية 191 دولة، مع العلم ان كيان العدو الاسرائيلي يرفض التوقيع على هذه المعاهدة ما يؤكد نواياه العدوانية ضد الانساية جمعاء.

المصدر: سبوتنيك