أبرز الأخبار الأمنية والحوادث المتفرقة التي سجلت في مختلف المناطق اللبنانية حتى صباح الاربعاء 29-8-2018.

فقد أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن ضبط 799 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 28/08/2018 عن طريق الرادار.

ولفتت المديرية الى توقيف مطلوبين بتاريخ 2018/08/28 بجرائم مخدرات – سرقة – تزوير ودخول البلاد خلسة.

من جهتها، اشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه الى ان “دورية من مديرية المخابرات عثت الثلاثاء في جرود بلدة عرسال – محلة الرهوة، على 8 عبوات مزروعة من مخلفات التنظيمات الإرهابية، زنة كل واحدة منها حوالى 30 كلغ من المواد المتفجرة، البعض منها معد للتفجير، وقد عمل الخبير العسكري على معالجتها، فيما تولت الشرطة العسكرية إجراء التحقيقات اللازمة في شأنها”.

في سياق آخر، قالت غرفة التحكم المروري ان “جريحين اصيبا نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الميناء – طرابلس(شمال).

ولفتت الغرفة الى حدوث تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت بالقرب من مفرق القناب، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

المصدر: التحكم المروري + الوكالة الوطنية للاعلام