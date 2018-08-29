لبنان: ضبط 799 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 28/08/2018 عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2018 - 09:23
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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الحكومة السورية هيّأت الظروف لعودة المهجرين الى منازلهم ويجب إعادة الإعمار
فاسيلي نيبينزيا: "جبهة النصرة" ومجموعات مرتبطة بها يحتجزون المدنيين في ادلب ويعولون على تحرك أميركي ضد دمشق
مندوب سوريا لدى الامم المتحدة: التنظيمات الارهابية تحضر لاستخدام الكيماوي في ادلب لتبرير أي عدوان للدول الداعمة لها
وزارة الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب حصلوا على شحنة كبيرة من المواد السامة تم ايصالها بمساندة الخوذ البيضاء
وزير الحرب الاميركي يدافع عن تحالف العدوان على اليمن الذي تتهمه الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب ويؤكد المضيّ في دعمه
جيم ماتيس: نتعاون مع السعوديين والاماراتيين منذ سنوات عدة ونعلم أن التدريب الذي قدمناه لهم يعطي نتائجه
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 على معسكر مستحدث في نجران
مصادر يمنية: السيطرة على موقعين عسكريين في منفذ الطوال الحدودي بعملية تخللها قتل عدد من عناصر العدوان وتدمير دبابة
محكمة صهيونية تشرّع للمرة الأولى وضع بؤرة استيطانية قرب رام الله مبنية بقسمها الأكبر على أراض فلسطينية خاصة
رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره: لم أقل أني متفائل في موضوع تأليف الحكومة
الرئيس بري: أستغرب الوضع الحاصل في ظل اعتبار البعض أن أعرافاً أصبحت أقوى من النص الدستوري
جنوب السودان: زعيم المتمردين رياك مشار يوافق على التوقيع على اتفاق السلام النهائي مع الحكومة الخميس المقبل
الصحة الجزائرية: تسجيل 59 حالة إصابة مؤكدة بداء الكوليرا الذي تسبب منذ عودة ظهوره بمقتل شخصين وامرأة جنوب غرب البلاد
الجيش الاميركي: مقتل قيادي في تنظيم داعش بضربة أميركية جوية بالقرب من بني وليد في ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني
محققو الأمم المحدة يدعون لمحاسبة كبار جنرالات الجيش البورمي بتهم الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة
وزير الحرب الأميركي يعتبر استبدال الجنود الأميركيين في افغانستان بعناصر شركات أمن خاصة "فكرة غير حكيمة"
روسيا تعلن عن مناورات عسكرية هي الأضخم منذ العام 1981 ستجري بين 11 و15 ايلول / سبتمبر المقبل
الرئيس الفنزويلي يوقع 7 اتفاقات مع شركات نفطية دولية لزيادة إنتاج النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا
الرئيس الأميركي يحذر غوغل وتويتر وفيسبوك ويتهمها "بالانحياز ضده وتقديم تقارير سيئة عنه"
السلطات الأميركية تفرض غرامة بـ16.25 مليون دولار على وكالة "موديز" لتقصيرها في ضبط تقييم المنتجات المالية
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لبنان: ضبط 799 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 28/08/2018 عن طريق الرادار
منذ 38 mins
29 August، 2018
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