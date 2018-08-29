أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية لوهانسك الشعبية أندريه ماروتشكو الأربعاء ان القوات الأوكرانية امتثلت بالهدنة المدرسية الجديدة المعلن عنها في 29 آب/أغسطس الجاري.

وقال المتحدث في حديث له الاربعاء إنه “من الساعة 00.00 وحتى 5.00 في 29 آب/أغسطس 2018 لم يتم تسجيل قصف”.

هذا، وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة ” مدرسية ” جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس الجاري، تعتبر المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

المصدر: سبوتنيك