أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت الاربعاء 29-8-2018.

النهار

الحريري: أنا الرئيس المكلّف ونقطة على السطر

قلق غربي على إدلب وأكبر حشد بحري روسي

روحاني يتجه إلى مأزق.. النواب لا يقتنعون بأجوبته الاقتصادية

واشنطن: هدفنا نقل مأساة اليمن إلى طاولة المفاوضات قريباً

الأخبار

سوريا: تحوّلات البرجوازية في نصف قرن

الفاتيكان يستدعي الكنيسة المارونية

الحريري: لا مهلة تلزمني… وسأبقى مكلفاً

«الإمارات ليكس»: ‫«السوبر سفير» في بغداد: على خطى السبهان!

البناء

إدلب في مجلس الأمن… وموسكو تكشف عن مفاوضات جارية.. والجعفري يفضح خطة الكيماوي

الحريري يؤكد صلاحياته… يتفادى السجال حول المحكمة… ويوحي بتفاؤل

توقّعات بلقاء قريب يجمع رئيسَي الجمهورية والحكومة يضع النقاط على الحروف

الجمهورية

عون: لا لشروط “القوات” وجنبلاط

روسيا تستعيد زمن الحرب الباردة

4 سيناريوهات حكومية.. من سيء إلى أسوأ

“عض أصابع” يسبق مهلة أيلول

لبنان يدخل الأشهر الأكثر خطرا

اللواء

الحريري يرسم تخوم المعالجة: حماية التسوية بإحترام صلاحيات التكليف والتأليف

ميقاتي والسنيورة يدعمان.. وباسيل يعتبر أن حصة الرئيس غير قابلة للنقاش

قلق دولي على مصير إدلب وروسيا تعزز وجودها العسكري

واشنطن تتوعد طهران .. وباريس تحد من سفر دبلوماسييها

الأحمد: سلمنا القاهرة رد «فتح» النهائي .. و«حماس»: لسنا أمام صفقة سياسية

الديار

انتهى الامر: لا حكومة في الافق ولو تكلم الرئيسين عون او الحريري

الصراعات والمحطات الاقليمية والدولية والخلاف الداخلي تحرم لبنان من حكومة جديدة

المصدر: صحف لبنانية