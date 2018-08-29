أعلنت سلطات إقليم بويرتو ريكو التابع للولايات المتحدة عن ارتفاع الحصيلة الرسمية لضحايا إعصار ماريا الذي ضرب المنطقة في أيلول/سبتمبر العام الماضي من 64 إلى 3000 قتيل.

وأكد محافظ بويرتو ريكو، ريكاردو روسيلو، أن 2975 شخصا يعتبرون، حسب الحصيلة الجديدة، ضحايا أقوى إعصار اجتاح الإقليم منذ عام 1928.

في الوقت نفسه، أشار روسيلو إلى أن هذه الحصيلة لا تعتمد على قائمة أسماء الضحايا، بل هي تقدير عام، متعهدا بمواصلة التحقيق من أجل الوصول إلى الحصيلة الأكثر دقة.

وجاءت الحصيلة المحدثة من دراسة أعدها بطلب من سلطات الإقليم خبراء من مدرسة الصحة العامة التابعة لمعهد ميلكين ضمن جامعة جورج واشنطن في مقاطعة كولومبيا.

وتحصر هذه الدراسة الوفيات الناجمة عن التداعيات المباشرة وغير المباشرة للإعصار خلال فترة ما بين سبتمبر وفبراير الماضيين، بناء على المقارنة بين معدلات الوفيات في الظروف الطبيعية بالإقليم وما سُجّل إثر الإعصار.

المصدر: وكالات