شككت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في إحصاءات الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت هايلي في كلمة لها أمام ندوة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن إن الولايات المتحدة ستمول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حال عدلت الوكالة إحصاءاتها لعدد اللاجئين الفلسطينيين حتى تتناسب مع “التقديرات الدقيقة”. وأضافت أنه “في هذه الحالة نحن سنعيد إلى الشراكة معهم”.

وتقول الأونروا إنها تقدم الدعم لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وكانت الولايات المتحدة قد قلصت تمويلها للوكالة من 350 مليون دولار إلى 60 مليونا، ما جعل الوكالة في وضع حرج، إذ كان التمويل الأمريكي يشكل نحو 50 بالمئة من إجمالي تمويل الوكالة.

المصدر: وكالة رويترز