أعلنت شرطة ولاية ساكسونيا الألمانية أن 20 شخصا أصيبوا جراء أعمال شغب رافقت مظاهرات لعناصر أقصى اليمين وأخرى لأفراد اليسار نظمت في مدينة شيمنيتس على خلفية مقتل شخص في شجار مع أجانب.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن بين المصابين شرطيين، مشيرة إلى أن 591 من عناصر الأمن انتشروا في المدينة بغية التصدي لحوادث محتملة.

ولقي المتظاهرون من الجانبين أمس وسط المدينة وشرعوا برشق بعضهم البعض بألعاب نارية، ما دفع الشرطة إلى التدخل ومطالبتهم بوقف التظاهر فورا.

وقدر وزير الداخلية في ساكسونيا، رولاند فويلر، عدد عناصر أقصى اليمين المتظاهرين في المدينة أمس بنحو ستة آلاف شخص (مقابل ألف يساري)، مشيرا إلى أن الكثيرين من مثيري الشغب أتوا من مناطق أخرى.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن استعداد الحكومة الفدرالية تقديم الدعم فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية إلى شرطة ساكسونيا إذا اقتضى الأمر ذلك.

وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس على أن الاحتجاجات العنيفة غير مقبولة، معتبرة مقتل شخص طعنا أثناء شجار شارك فيه عدد من الأجانب بأنه حادث مروع.

وأصدرت محكمة إقليمية أمس مذكرة اعتقال بحق مشتبه فيهما بالقضية، وهما سوري في سن 23 عاما وعراقي في الـ22 من عمره.

المصدر: وكالات