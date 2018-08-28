الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب حصلوا على شحنة كبيرة من المواد السامة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2018 - 23:51
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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: الحكومة السورية هيّأت الظروف لعودة المهجرين الى منازلهم ويجب إعادة الإعمار
فاسيلي نيبينزيا: "جبهة النصرة" ومجموعات مرتبطة بها يحتجزون المدنيين في ادلب ويعولون على تحرك أميركي ضد دمشق
مندوب سوريا لدى الامم المتحدة: التنظيمات الارهابية تحضر لاستخدام الكيماوي في ادلب لتبرير أي عدوان للدول الداعمة لها
وزارة الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب حصلوا على شحنة كبيرة من المواد السامة تم ايصالها بمساندة الخوذ البيضاء
الامم المتحدة تدعو ممثلي دول غربية وشرق أوسطية للاجتماع في جنيف في 14 أيلول/سبتمبر للبحث في تشكيل لجنة الدستور السورية
الجيش السوري يسيطر على "سد هاطيل" جنوب "تلول الضرس" بريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع إرهابيي "داعش"
سانا: الجيش السوري يقضي على عدد من ارهابيي "جبهة النصرة" ويدمر تحصيناتهم بريف حماه الشمالي المتاخم لريف ادلب الجنوبي
سانا: الجيش يدمّر مقراً لإرهابيي "جيش العزة" عند أطراف اللطامنة ويقضي على مجموعة له في بلدة حصريا بريف حماه الشمالي
المواطنون الفلسطينيون يتصدون لجرافات العدو أثناء قيامها بأعمال تجريف في جبل الريسان في قرية رأس كركر غرب رام الله
جنود الاحتلال يعتدون على المواطنين ويعتقلون عددا منهم أثناء تصديهم لأعمال التجريف في قرية كركر بالضفة الغربية المحتلة
وزير الدفاع الاميركي يدافع عن تحالف العدوان على اليمن الذي تتهمه الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب ويؤكد المضيّ في دعمه
جيم ماتيس: نتعاون مع السعوديين والاماراتيين منذ سنوات عدة ونعلم أن التدريب الذي قدمناه لهم يعطي نتائجه
اليمن: وزيرا الصحة والنقل وجّها رسالة الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تبيّن القتل الذي يتعرض له الاطفال منذ 1250 يوما
وزارة الصحة اليمنية تطالب مجلس الأمن بارسال طائرات محملة بالأدوية للأطفال والجرحى والمرضى ونقل الحالات الطارئة للخارج
مصادر يمنية: السيطرة على موقعين عسكريين في منفذ الطوال الحدودي بعملية تخللها قتل عدد من عناصر العدوان وتدمير دبابة
مصادر يمنية: قنص 3 من العناصر الموالين للعدوان في الساحل الغربي و2 في جيزان وآخر غرب موقع السديس في نجران
مصادر يمنية: استهداف تجمعات الجيش السعودي في موقع المنارة في نجران وقبالة جبل الدود في الخوبة بقذائف مدفعية
منتدى البحرين لحقوق الانسان: الحكم على 90 مواطنا بالسجن المؤبد و141 بالسجن 3 سنوات منذ مطلع 2018
جنيف: محامية أميركا أمام محكمة العدل الدولية تدّعي أنّ المحكمة غير مختصة للنظر في دعوى إيران للمطالبة برفع العقوبات
الخارجية التركية: تصريحات ماكرون عن بلدنا تكشف أنه بعيد عن فهم الحقائق وقوله إننا مناهضون للأوروبيين لا يعكس الحقيقة
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الذي شكره على دعمه برفقة البطلان الان موسى وري باسيل
الوزير محمد فنيش أشاد باحراز الميدالية الذهبية بالالعاب الاولمبية الاسيوية ووعد بالمزيد من الدعم باولمبياد اليابان 2020
جنوب السودان: زعيم المتمردين رياك مشار يوافق على التوقيع على اتفاق السلام النهائي مع الحكومة الخميس المقبل
الصحة الجزائرية: تسجيل 59 حالة إصابة مؤكدة بداء الكوليرا الذي تسبب منذ عودة ظهوره بمقتل شخصين وامرأة جنوب غرب البلاد
مصر: الحكم بإعدام 6 أشخاص و2 مؤبد لإدانتهم بتأليف جماعة ارهابية وإغتيال رقيب للشرطة عمدا والشروع بقتل ضابط عام 2016
الجيش الاميركي: مقتل قيادي في تنظيم داعش بضربة أميركية جوية بالقرب من بني وليد في ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني
وزير الدفاع الاميركي: واشنطن ستنهي تعليق المناورات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية الذي جاء عقب لقاء ترامب وجونغ اون
السلطات الكندية: السعودية سمحت لـ 1053 من طلاب الطب بإكمال تدريبهم بعدما أمرتهم سابقا بالمغادرة إثر خلاف دبلوماسي
وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو يقدّم استقالته من الحكومة معللا ذلك بعدم إحراز أي تقدّم في ما يتعلق بقضايا البيئة
المانيا: المستشارة ميركل تدين تظاهرات اليمين المتطرف التي تخللها هجمات على الأجانب وتقول إنه لا مكان للكراهية في بلادنا
الشرطة اليونانية تعتقل 3 أعضاء من جمعية أهلية للاشتباه بتقديمهم المساعدة لمهاجرين على دخول البلاد بشكل غير قانوني
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الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب حصلوا على شحنة كبيرة من المواد السامة
منذ 13 mins
28 August، 2018
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