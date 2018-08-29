ذكرت الشرطة اليونانية الثلاثاء أنها اعتقلت ثلاثة من أعضاء جمعية أهلية يونانية للاشتباه بتقديمهم المساعدة لمهاجرين على دخول البلاد بشكل غير قانوني.

واعتقل الاعضاء الثلاثة في “المركز الدولي للاستجابة الطارئة” في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث يقيم الاف المهاجرين في ظروف سيئة في مخيمات مكتظة.

وقالت الشرطة في بيان إنه “تم الكشف عن نشاطات شبكة اجرامية منظمة سهلت بشكل منهجي دخول الاجانب غير القانوني” الى البلاد.

وأضاف البيان أن اعضاء المنظمة كانوا على اتصال بمهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي “وساعدوا بشكل نشط” في دخولهم غير القانوني إلى اليونان ابتداء من عام 2015.

كما قام المتهمون بمراقبة اتصالات خفر السواحل اليونانيين ووكالة الحدود التابعة للاتحاد الاوروبي، ولم يطلعوا السلطات اليونانية عليها.

واضافت الشرطة أنه في الاجمالي فإن ستة يونانيين و24 اجنبيا متورطون في القضية.

ولم يصدر بعد أي رد من المركز الدولي للاستجابة الطارئة على ما جاء في بيان الشرطة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية