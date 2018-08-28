أعلن رئيس الوزراء التشيكي، اندريه بابيش، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على أوروبا أن تضع خطة عالمية حول كيفية وقف الهجرة غير الشرعية، وقد يكون الاتفاق مع تركيا مثالا لذلك.

وقال بابيش، للصحفيين في روما عقب محادثات مع نظيره الإيطالي، جوزيبي كونتي:” لقد أكدت على من موقفنا في محادثات اليوم [مع كونتي] ، وأكدت مجدداً على أن الجمهورية التشيكية لا تنوي استقبال المهاجرين ، وهو يدرك ذلك، لأن استقبال لا نهاية له للاجئين في أوروبا – ليس حلا للمشكلة: يجب أن يكون لأوروبا خطة عالمية ، كيف نوقف الهجرة غير الشرعية ، نحتاج إلى اتفاقيات جديدة ، مماثلة لتلك التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا “.

وكان كونتي قد دعا بابيش إلى روما في رسالة مفتوحة قبل ستة أسابيع بعد رفض رئيس الوزراء التشيكي طلب الحكومة الإيطالية للمساعدة في توزيع في بلدان الاتحاد الأوروبي 450 مهاجراً الذين تم إنقاذهم من على متن قارب صيد في البحر الأبيض المتوسط.

وكان بابيش قد أعلن في حينه أنه سبب رفضه هو ضرورة تقديم المساعدة على اللاجئين في بلدانهم الأصلية، مشيراً إلى أن قبول اللاجئين من قبل الدول الأوروبية هي فقط إشارة لزيادة تدفق المهاجرين.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء التشيكي زار في روما قيادة القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، والمعروفة باسم قيادة عمليات صوفيا”، التي يشارك فيها أيضا ممثلو جمهورية التشيك.

المصدر: سبوتنيك