قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار إيقاف مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن العمل لحين استكمال التحقيقات ، وذلك على خلفية “مزاعم” بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في 12 مايو / أيار الماضي.

وقال مصدر في مجلس الوزراء رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “القرار اتخذ في جلسة مجلس الوزراء اليوم بناءً على تعديل قانون الانتخابات الأخير”.

كان البرلمان العراقي السابق قد صوت في السادس من حزيران/يونيو الماضي على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمتضمن العد والفرز اليدوي لكل أوراق الاقتراع إضافة إلى تجميد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات خلال عملية العد والفرز وانتداب قضاة للإشراف على العملية، بعدها قررت المحكمة الاتحادية إعادة العد والفرز اليدوي في المحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون رسمية، وانتدبت مجموعة من القضاة للإشراف على العملية.

المصدر: سبوتنيك