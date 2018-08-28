أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء الإدارات التنفيذية الرئيسية للأركان العامة للقوات المسلحة للدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى جانب ممثلي المقر الموحد للمنظمة، أجروا لقاء عمل ناقشوا خلاله العمليات المشتركة، بما فيه عمليات حفظ السلام.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: “الهدف الرئيسي من الفعالية كان وضع توصيات لقيادة وهيئات الأركان للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي حول إعداد وتنفيذ العمليات المشتركة، بما في ذلك عمليات حفظ السلام”.

ووفقاً للبيان الصحفي، ناقش الأطراف خلال اللقاء أيضاً قضايا مواجهة التحديات والتهديدات للأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى، وتطوير آلية قيادة مجموعة قوات التحالف.

المصدر: سبوتنيك