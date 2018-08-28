أعلن مدير مستشفى بني وليد محمد المبروك، وصول جثة القيادي الداعشي وليد بوحريبة الذي قتل بغارة جوية استهدفت سيارته اليوم الثلاثاء، بمنطقة الظهرة، حسبما أفاد مراسلنا في ليبيا.

ويعتبر وليد بوحريبة، وهو من سكان منطقة الجيزة بسرت، من أبرز القادة الليبيين لتنظيم “داعش” بالمدينة، حيث بايع التنظيم، أواخر عام 2014، وكان من ضمن مؤسيسه.

انضم “بوحريبة”، مبكرا لتنظيم “أنصار الشريعة”، وكان مساعدا لـ”علي اشيتوي المعروف بالكيوي” قائد “أنصار الشريعة” بالمدينة.

وعرف عن بوحريبة مسؤوليته عن سجون “داعش” بالمدينة، وهي مهمة، كان مكلفا بها من رفيقه السابق الكيوي، كما أوكلت له مهمة التحقيق مع المعتقلين، والمستتابين من قبل التنظيم.

المصدر: وكالات