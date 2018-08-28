غادر رئيس الاتحاد السويسري الرئيس ألان بيرسي، مساء اليوم، لبنان مختتما زيارة رسمية استمرت 3 أيام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أجرى خلالها محادثات رسمية تناولت سبل تطوير العلاقات اللبنانية – السويسرية وتفعيلها في المجالات كافة. كما تناولت المحادثات الاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة.

ورافق الرئيس السويسري في الزيارة قرينته الدكتورة موريال زندر بيرسي، اضافة الى وفد رسمي، ضم وزير الدولة لشؤون الهجرة اورس فون أرب ومدير شؤون الشرق الاوسط وافريقيا في وزارة الخارجية السويسرية السفير ولفغانغ امادوس برولهارت والسفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شموتز كيرغوز والمستشار الديبلوماسي في الرئاسة السويسرية تيرنس بيللوتر وعدد من المستشارين.

ووصل الرئيس بيرسي والوفد المرافق عند السادسة والنصف الى مطار رفيق الحريري الدولي.

وبعد استراحة قصيرة في صالون الشرف، أقلعت طائرة الرئيس السويسري وقرينته والوفد المرافق، حيث كان في وداعه على ارض المطار: رئيس بعثة الشرف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ممثلا الرئيس عون، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، قائد منطقة جبل لبنان في الجيش اللبناني العميد الركن زخيا خوري، قائد جهاز امن المطار العميد الركن جورج ضومط وقائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العميد مروان سليلاتي.

المصدر: الوكالة الوطنية