اعترف وزير الحرب الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الثلاثاء بمشاركة بلاده الفعلية المباشرة في العدوان على اليمن. وقال ماتيس في مؤتمر صحفي له اليوم ” لدينا طيارون في الأجواء – يقصد الأجواء اليمنية- يعرفون خطورة المهمات وعندما يوفر لهم التفويض لا يطلقون الصواريخ ولا يطلقون القنابل”،على حد زعمه.

وأدعى ماتيس أيضا بالقول: ” هناك مناطق يحظر قصفها عندما يكون هناك مستشفيات أو مدارس، ونحن نقر بأي خطأ، هذا الخطأ إذا ما اقترف فهو مأساوي”. مضيفا بأنهم يراجعون بشكل دوري الدعم المقدم لتحالف العدوان في اليمن.

وذكر وزير الحرب الأمريكي أن واشنطن تعمل على نقل الصراع في اليمن إلى طاولة المفاوضات الأممية في أقرب وقت. كما أدعى أن هدفهم في العدوان على اليمن خفض عدد الضحايا المدنيين قدر الإمكان، وقال:” لم نر تجاهلاً من قبل الذين نعمل معهم، لذلك سوف نستمر في العمل معهم لكي نخفض من وطأة هذه المأساة”.

المصدر: المسيرة نت