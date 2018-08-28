المندوب السوري لدى الأمم المتحدة: دول غربية تمعن في عدوانها على سوريا عبر استخدام راياتها السوداء وخوذها البيضاء بالتحضير لمسرحيات حول استخدام الكيميائي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2018 - 19:45
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جنوب السودان: زعيم المتمردين رياك مشار يرفض التوقيع على اتفاق السلام النهائي مع الحكومة الذي تم التوصل اليه في الخرطوم
وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو يقدّم استقالته من الحكومة معللا ذلك بعدم إحراز أي تقدّم في ما يتعلق بقضايا البيئة
الشرطة الاسبانية تعتقل 10 مهاجرين من بين 602 دخلوا منطقة سبتة الشهر الماضي بعد اقتحامهم السياج الحدودي مع المغرب
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المندوب السوري لدى الأمم المتحدة: دول غربية تمعن في عدوانها على سوريا عبر استخدام راياتها السوداء وخوذها البيضاء بالتحضير لمسرحيات حول استخدام الكيميائي
منذ 1 ساعة
28 August، 2018
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