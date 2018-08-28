قالت الشرطة الاسبانية انها اعتقلت اليوم 10 مهاجرين كانوا من بين أكثر من 600 مهاجر دخلوا عنوة إلى منطقة سبتة الاسبانية الشهر الماضي بعد اقتحامهم السياج الحدودي المحصن الفاصل بين اسبانيا والمغرب.

واعتقل العشرة وهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مركز لاحتجاز المهاجرين في سبتة، ووجهت إليهم تهم مهاجمة ضابط شرطة والتسبب في أضرار، حسبما قالت الشرطة الاسبانية في بيان.

ومن بين المعتقلين شخص يشتبه في أنه قائد المجموعة التي نفذت الهجوم المنسق على الحدود في 26 تموز والذي أصيب فيه 22 رجل شرطة، طبقا للبيان.

وأضاف البيان ان الرجل وهو من توغو “أبدى مقاومة قوية خلال احتجازه ما تسبب بجروح طفيفة” لرجل شرطة.

وهناك اثنان من المعتقلين من الكاميرون، بينما الباقي من غينيا.

وأظهرت صور نشرتها الشرطة عناصر من القوات الامنية يقتادون المعتقلين الى عربات للشرطة وقد أوثقت ايديهم خلف ظهورهم.

المصدر: وكالات