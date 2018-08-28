أطلقت القوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، صاروخاً باليستياً على معسكري مستحدث للجيش السعودي بنجران. وأكد مصدر عسكري في القوة الصاروخية إصابة الصاروخ هدفه بدقة.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد قصفت، في 20 و23 أغسطس الحالي، بصاروخين باليستيين من ذات النوع معسكرا سعوديا مستحدثا شرقي جيزان. كما أطلقت القوة الصاروخية، في 20 أغسطس، صاروخا باليستيا بدر1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي غرب نجران.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ على أهداف سعودية في إطار عملية الرد والردع، وضمن حق الدفاع المشروع للشعب اليمني المعتدى عليه ظلما وعدوانا.

المصدر: المسيرة نت