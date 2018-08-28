مع اقتراب موعد معرض دمشق الدولي تدخل التحضيرات مرحلتها النهائية وسط جهود مكثفة ووتيرة عمل متواصلة استعدادا لافتتاح دورته الستين بمشاركة 48 دولة و1700 شركة محلية وعربية ودولية وعدد من رجال الأعمال المشاركين من الخارج.

وأكد مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فراس كرتلي أن المعرض هذا العام يحظى بمشاركة دولية واسعة ومتنوعة حيث ثبتت 48 دولة مشاركتها منها 23 مشاركة رسمية و25 عبر الشركات مشيرا إلى مشاركة دول جديدة لم تشارك في الدورة السابقة هي الارجنتين ومقدونيا وأوسيتيا.

وكشف مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن مشاركة كبيرة لرجال الأعمال باعتبار المعرض فرصة لعرض إمكانيات شركاتهم والاطلاع على الفرص الاستثمارية في سورية إذ سيشارك قرابة 100 رجل أعمال في الملتقى الاقتصادي لرجال الاعمال السوريين والروس المقام على هامش المعرض إضافة إلى مشاركة قرابة 50 رجل أعمال من الهند و43 رجل أعمال من أبخازيا.

وحول تفاصيل العمل الحالي القائم على أرض مدينة المعارض الجديدة أوضح كرتلي أن الشركات العارضة بدأت إدخال بضائعها منذ بداية الأسبوع لافتا إلى أن ورشات العمل تقوم بوضع لمساتها الأخيرة على الأجنحة ليتم توزيع المنتجات والمعروضات وتنسيقها بالشكل النهائي.

ويضم المعرض فعاليات وأنشطة اقتصادية وثقافية عديدة منها مهرجان تسوق خاص بالاسرة السورية ومعارض متخصصة ومعارض المصارف والتأمين وقطاع النسيج والمواد الغذائية والهندسية.

وحول البرنامج الفني الخاص بالمعرض بين كرتلي أنه سيتم الإعلان عنه الأسبوع القادم مشيرا إلى مشاركة فرق راقصة شركسية وبيلاروسية وأبخازية إضافة إلى مجموعة من الفرق السورية وهو ما سيضفي على هذه الدورة طابعا ثقافيا وفنيا متميزا. وختم كرتلي بالتأكيد على أن أبواب المعرض مفتوحة أمام الزوار علما أن عدد الزوار في العام الماضي تجاوز مليوني زائر.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الستين للمعرض في السادس من أيلول القادم ويستمر لغاية ال 15 منه.

المصدر: وكالة سانا