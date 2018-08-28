كبدت وحدات من الجيش السوري التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد في إطار عملياتها في استهداف أوكار ومحاور تحرك هذه التنظيمات المنتشرة في ريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة بأن وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة الشمالي واصلت عملياتها في رصد واستهداف تحركات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له على أكثر من محور في الريف الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي.

وبينت الوكالة أن وحدات الجيش نفذت رمايات صاروخية صباح اليوم على مجموعات ارهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” أثناء قيامها بأعمال تحصين في الأراضي الزراعية في بلدة حصريا بالريف الشمالي بالتزامن مع تدمير أحد مقراتهم في أطراف بلدة اللطامنة إلى الشمال الغربي من حماة بنحو 35 كم بسلاح المدفعية والقضاء على من بداخله من إرهابيين.

وينتشر آلاف الإرهابيين المرتزقة في بعض قرى ريف حماة الشمالي تسللوا من الأراضي التركية ويتلقون الدعم والتسليح عبر الحدود المشتركة من قبل أنظمة إقليمية وغربية.

المصدر: وكالة سانا