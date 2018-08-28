استنكرت هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء في صيدا في بيان، “انقطاع المياه عن المدينة لأيام متتالية، وبخاصة في هذا الطقس الحار الذي تزداد فيه الحاجة إلى المياه”. كما شجبت عدم وصول المياه إلى البيوت “إلا مرة واحدة كل ثلاثة أيام في الكثير من الأحياء”.

وشكرت الهيئة للمواطنين تحركهم مساء أمس الاثنين، احتجاجا على “القطع غير المبرر للمياه عن المدينة” مشيرة الى انه “لولا هذا التحرك لما عادت المياه اليوم إلى صيدا”.

وأعلنت عن “تأجيل الاعتصام الذي كانت قد تمت الدعوة إليه مساء أمس الاثنين بعد عودة المياه اليوم”. وفي المقابل أكدت أنها “ستدعو إلى تصعيد التحرك إذا عاد مسلسل القطع والتقنين. وهي ستعقد اجتماعا طارئا السابعة مساء اليوم لمتابعة المستجدات”.

ورأت أن “الأسباب الحقيقية لانقطاع المياه هي نفسها التي أدت إلى مسلسل قطع المياه خلال السنوات الأخيرة، وبينها سوء الإدارة والفساد وغياب الرقابة الفعالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية