دعا رئيس “حزب الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، في بيان اليوم، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى “إنجاز تشكيلته الحكومية بحسب صلاحياته كاملة في اختيار التشكيلة التي يراها تتناسب مع تطلعاته إلى حكومة فاعلة”.

وأكد أنه “يضع ثقته الكاملة بالرئيس المكلف ضمن التفاهمات التي تأخذ في الاعتبار نهضة بيروت والاهتمام بقضايا أهلها، وعموم توجهاتنا التي عاهدنا عليها أهل بيروت في العقد المبرم معهم”.

وشدد على أن “لا بديل من الحريري وخصوصا أنه حاز في الانتخابات النيابية أكثرية شعبية داخل الطائفة السنية الكريمة”.

أضاف: “نحن مع الحفاظ جديا على اتفاق الطائف وعدم المس بالدستور، علما أن الرئيس المكلف حاز 111 صوتا تخوله أن يضع تشكيلته أمام رئيس الجمهورية، والانتقال إلى مرحلة جديدة تتطلب النهوض بالاقتصاد والاهتمام السريع بالملفات الملحة وقضايا الناس الحياتية”.

المصدر: الوكالة الوطنية