أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء، أن تدابير حماية الدول الأوروبية من تأثير العقوبات الأميركية على إيران، ستدخل حيز التنفيذ يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل، وأن بلاده تعمل مع “الثلاثية الأوروبية لضمان الحفاظ على إمكانية مواصلة الشركات الروسية عملها مع إيران في ظل العقوبات”. وقال ريابكوف، في كلمته خلال اجتماع في إطار البرنامج العلمي والتعليمي الدولي لمدرسة بريكس في صندوق غورتشاكوف، إنها ” قضية الحكومات الأوروبية ورجال الأعمال أن يستخدموا أو لا يستخدموا ما يسمى بقوانين الحماية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، والآن ستدخل حيز التنفيذ في 7 أيلول/سبتمبر”.

وأضاف “روسيا تعمل مع الثلاثية الأوروبية والسلك الدبلوماسي الأوروبي لضمان أن تتمكن شركاتنا فضلا عن الشركات الأوروبية وشركات الدول الثالثة بعد فرض جميع العقوبات الأميركية على إيران من مواصلة العمل مع الشركاء الإيرانيين عبر آلية خاصة للتمويل والحسابات بالعملات المحلية… وسنرى إن كان ذلك كافيا”. وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس الجاري، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] حيث أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية