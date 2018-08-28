عززت روسيا وجودها العسكري قبالة سوريا ، كما أفادت وسائل اعلام روسية.

وكتبت صحيفة “كوميرسانت” الروسية نقلا عن مصدر في هيئة الاركان الروسية ان فرقاطتين مجهزتين بصواريخ عابرة من نوع كاليبر قادرة على ضرب أهداف على الارض أو سفن. أرسلت السبت بحرا الى المتوسط.

وأصبح الاسطول الروسي مؤلفا حاليا من عشر سفن وغواصتين قبالة سوريا أي أكبر تواجد عسكري منذ بداية الازمة في سوريا عام 2011 كما أوردت صحيفة “إزفستيا”.وبحسب الصحيفة فان الاسطول أصبح يضم خصوصا سفينة لاطلاق الصواريخ ومدمرة تهدف الى التصدي لغواصات وثلاث سفن دورية.

وكان الجيش الروسي اتهم السبت جماعات مسلحة بالتحضير لعمل “استفزازي” كيميائي في محافظة إدلب بهدف تحميل دمشق المسؤولية عنه واستخدامه كمبرر للقوى الغربية للعدوان على سوريا.

المصدر: صحيفة كوميرسانت الروسية