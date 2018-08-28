حيا النائب ميشال موسى في بيان المديرية العامة للأمن العام في عيدها الثالث والسبعين”، لافتا الى “أن هذه المؤسسة الأمنية حققت منفردة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في البلاد، إنجازات مشهود لها محليا وفي الخارج، سواء على صعيد العمليات الاستباقية، أو على صعيد تفكيك خلايا إرهابية، أو تجسسية لمصلحة العدو الاسرائيلي، أو ما يهدد أمن البلاد عبر المنافذ الحدودية”.

ولفت الى “أن هذه المؤسسة الحيوية، قدمت تضحيات جساما في سبيل حماية البلاد من العابثين بأمنها والمتربصين بها، وباتت قدوة في التعامل الاداري الرسمي مع المواطنين، من حيث الشفافية ودقة التنظيم وتلبية الحاجات وتسهيل أمور الناس”.

ونوه موسى “بجهود المدير العام اللواء عباس ابراهيم على مستوى المؤسسة الوطنية، او على المستوى الوطني العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام