دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، كبار الدبلوماسيين من عدد من بلدان العالم إلى جنيف لمناقشة اللجنة الدستورية السورية في الـ14 من الشهر القادم.

وقالت رئيسة المركز الصحفي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ألسارندا فيلوتشي، في مؤتمر صحفي: “دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلا من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة لإجراء مشاورات مشتركة في جنيف في الـ14 من أيلول القادم، وينوي المبعوث الخاص استخدام هذه الفرصة لمواصلة النقاشات التي جرت في الـ25 من حزيران الماضي ومناقشة تحريك العملية السياسية، بما في ذلك الجهود الأممية لتشكيل اللجنة الدستورية مع كبار ممثلي هذه الدول”.

ومن المتوقع أن تتم في الـ11 والـ12 من أيلول في جنيف مشاورات أخرى حول إنشاء اللجنة الدستورية السورية بمشاركة دي ميستورا وممثلي الدول الضامنة، وهي روسيا وإيران وتركيا.

المصدر: وكالة نوفوستي