يبحث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في العاصمة السورية دمشق الثلاثاء، الوضع الإنساني. وقال السكرتير الصحفي لمكتب المفوض السامي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جينز ليركي “مارك لوكوك، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يخطط للتوجه إلى دمشق في 28 آب، ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين حكوميين لمناقشة القضايا الإنسانية، بما في ذلك التخطيط وإيصال المساعدات الإنسانية”.

كما يخطط لوكوك للاجتماع مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الشريكة، والهلال الأحمر العربي السوري، وموظفي الأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي في دمشق. وتعد هذه هي الزيارة الثانية لنائب الأمين العام للأمم المتحدة لوكوك، إلى سوريا خلال عام 2018.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية