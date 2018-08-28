يستمتع العديد من الناس بطعم الشوكولاتة وهي تذوب داخل الفم، تاركة مذاقا حلوا، أو مرا في بعض الأحيان، لا ينساه كثيرون، فالشوكولاتة السوداء على سبيل المثال، تحتوي على مركبات مفيدة للصحة لذا يمكننا الاستمتاع بمذاقها بدون الشعور بالذنب.

إلا أن الإكثار من تناول الشوكولاتة السوداء قد يؤدي الى زيادة نسبة الدهون والسكر والسعرات الحرارية في الجسم مما يتعارض مع فوائدها، فهي غنية بمادة الكاكاو الصلبة، التي تحتوي على مركب يعرف باسم الفلافانول.

يساعد مركب فلافانول الكاكاو على خفض ضغط الدم والكولسترول، وتحسين الإدراك، كما أنه يحد من خطر الإصابة بالسكري. وتحتوي الشوكولاتة السوداء على النسبة الأكبر من كمية فلافانول الكاكاو. تتبعها الشوكولاتة بالحليب بنسبةٍ أقل، أما الشوكولاتة البيضاء فلا تحتوي على أي نسبةٍ منه، ومع أنه يجعل من الشكولاتة السوداء حلوى صحية، إلا أنه يعطيها طعما مرا. لأجل ذلك، قد يقوم المصنعون بمعالجة الشوكولاتة لتحسين طعمها، مما قد يزيل بعض تلك المركبات المفيدة.

ويمكن أن تؤثر عوامل المعالجة، مثل التخمير والتحميص، والتي توغل النكهة وتضيف رائحة مميزة للشوكولاتة، على محتوى الفلافانول، كما أوضح مات هارتنغز، البروفيسور المساعد في الكيمياء في الجامعة الأمريكية.

ورغم أن محتوى الفلافانول قد يتغير بين ماركات الشوكولاتة السوداء المختلفة، إلا أنه لا يزال خياراً صحياً أكثر من الشوكولاتة بالحليب، والتي تحتوي على المزيد من السكر.

فإذا كنت بحاجة إلى المزيد من التبرير للاستمتاع بتناول الشوكولاتة السوداء، فكر في هذا: ثلث الدهون في زبدة الكاكاو هو حمض دهني، وهو من الدهون المشبعة، على عكس الدهون المشبعة الأخرى، التي تؤثر على نسبة الكوليسترول في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم مسحوق الكاكاو في زيادة المعادن، مثل الكالسيوم، والنحاس، والحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والزنك.

لذا، لا تتردد في الاستمتاع بقطعة من الشوكولاتة السوداء بعد تناول أي وجبة. فقط ضع بعض الحقائق في ذهنك قبل الانغماس في تناولها.

أولاً، عليك شراء الشوكولاتة التي تحتوي على نسبةٍ لا تقل عن 60 ٪ من الكاكاو. وبشكلٍ عام، كلما ارتفعت نسبة الكاكاو، كلما زادت نسبة الفلافانول، رغم أن النسبة المحددة تختلف من دفعة إلى أخرى وتعتمد على مدى المعالجة التي تعرضت لها الشوكولاتة، وفقاً لما ذكره هارتنغز.

ثانيًا، اختر، إن أمكن، الكاكاو الطبيعي بدلاً عن الكاكاو المعالج، والذي تتم معالجته باستخدام مادة قلوية، وهو مركب يعمل على تحييد الحمض. مما يعطي نكهة أخف للشوكولاتة لكنه يزيل مركب الفلافانول الصحي.

وأخيرا، للحفاظ على الوزن، قلل حصتك من الشوكولاتة السوداء يومياً إلى 1 أوقية أو ما يقارب 150 سعرة حرارية.

المصدر: سي ان ان