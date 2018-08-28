أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: ” رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 27 خرقا، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا. وأضافت وزارة الدفاع في نشرتها اليومية: ” الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 27 خرقا في محافظات اللاذقية (10) وحلب (14) وحماة (1) وإدلب (2)، في حين رصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة حلب.

وأشارت النشرة إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم خلالها إيصال 450 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.9 طن إلى قرية أرزة بريف حماة بشكل عام تم تنفيذ 1909 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2944.81 طن. وخلال 24 ساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 151 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 90673 شخصا.

كذلك خلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية