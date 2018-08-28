أظهرت مواقع ومصادر مرتبطة بمراقبة حركة الملاحة الجوية تأخر اقلاع وهبوط الطائرات في مطار دبي الدولي بالتزامن مع اعلان سلاح الجو المسير اليمني استهداف المطار بهجوم عبر استخدام طائرة صماد ثلاثة.

المتحدث باسم الجيش اليمني العميد شرف لقمان اوضح ان ضربة صماد -3 حققت هدفها واسفرت عن توقف مطار دبي الدولي لبعض الوقت. وأكد ان هذه الضربة هي رد على جرائم العدوان السعودي الأميركي بحق الشعب اليمني.

وعقب ضربات سلاح المسير اليمني عمدت طائرات العدوان الى شن غارات مكثفة ليل الاثنين الثلاثاء على مطار العاصمة اليمنية صنعاء. وسائل اعلام يمنية قالت ان طائرات العدوان استهدفت بأكثر من عشر غارات مطار صنعاء وقاعدة الديلمي.

المصدر: قناة المنار