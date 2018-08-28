هنأت حركة الناصريين المستقلين المرابطون، في بيان اليوم المديرية العامة للأمن العام بعيدها الـ 73 و”على رأسها اللواء عباس ابراهيم”، مؤكدة أن “أفعال رجال الأمن العام وفي مقدمهم قائدهم تؤشر إلى مدى التقدم والتطور التقني الذي وصلت إليه هذه المديرية في خدمة المواطن اللبناني، وقبل كل شيء الالتزام الوطني اللا محدود حتى حدود التضحية بأغلى ما يملك الإنسان هو الاستشهاد من أجل وطنه”.

وختم البيان “كل عام ورجال الأمن العام وقائدهم بألف خير، ووطننا لبنان يرفل بالأمن والأمان والاستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام