عناوين الصحف اللبنانية

* الأخبار

– لقاء أميركي سوري في دمشق

– المسودة أولاً… بعدها يبدأ دور رئيس الجمهورية

– إسرائيل تسعى لتوازن صاروخي مع حزب الله!

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– شركة الحمرا: لا حامي للمطار سواها!

* البناء

– موسكو ترفع وتيرة تحذيراتها لواشنطن من مغامرة… والجيش السوري عازم على تحرير إدلب

– قمة روسية إيرانية تركية في طهران… وتداعيات لتحذيرات نصرالله حول المحكمة

– عون يدعو لتقديم صيغة حكومية… والقوات لن تتنازل… وجنبلاط ينتظر… وبري جاهز للمساعدة

* الجمهورية

– “الاحتمالات الحربية” تطرق باب المنطقة

– سويسرا تدرك تحديات لبنان

– عون لن ينقلب على الحريري

– برّي عن “العقدة الدرزية”: عالجوا العقد الأخرى

– الصراف “يبق البحصة”: هذه قصتي مع “جماعة اليرزة”

– اللواء إبراهيم: مستمرون بالعمل الأمني ومتابعة النزوح

* اللواء

– جولة جديدة من المشاورات إنطلاقا من لاءات الحريري

– جنبلاط يتخوف من «الأرقام المالية».. والمستقبل لـ«حزب الله»: لا تلعبوا بالعدالة

– سلام يتجاوب مع المساعي البيروتية: التراجع عن الطعن لتعزيز وحدة الصف

– قمّة روسية إيرانية تركية حول سوريا في 7 أيلول في طهران

– ماكرون يحذّر من بقاء الأسد.. وموسكو ترصد تعزيزات أميركية

– روحاني يطلب من أوروبا ضمانات بشأن القنوات المصرفية والنفط

* الديار

– أخطر حرب صادمة يشنها ترامب على إيران بتنسيق اسرائيلي خليجي

– هدف آخر: تحويل انتباه الاميركيين عن عزله واسقاطه وحزب الله لن يسكت

* المستقبل

– “المستقبل” متمسّك بملعب “الدولة والعدالة”.. وموقف مرتقب للكتلة اليوم عن “المحكمة”

– الحكومة: حان وقت المبادرة

– أوروبا: سوريا غير آمنة بوجود الأسد

– أزمة متجددة بين صلاح والاتحاد المصري

اسرار الصحف اللبنانية

* النهار‎

– استدلّت مصادر سياسية في الجبل بأن زيارة وزير ونائب في “التيّار الوطني الحر” لشيخ العقل المُسمّى من دارة خلدة ‏إنّما هو ردّ على ما حصل معه في إحدى قرى الجبل، وتدخل في إطار النكايات السياسيّة بين تيّاره والحزب التقدمي ‏الاشتراكي‎.

– يتعذّر على مجلس ادارة الضمان عقد جلسات بعد تعرّض نائب الرئيس لحادث خطير ألزمه العناية الفائقة، والوجود ‏الدائم للرئيس في فرنسا، وذلك بسبب غياب نص قانوني يُجيز لغيرهما توجيه الدعوة إلى الاجتماع‎.

– لم تستكمل التحقيقات في تهديد أحد المسؤولين الإداريّين ولم تؤكّد الوزارة المعنيّة الموضوع كما لم تنفه‎.‎

* البناء‎

– تقول مصادر فلسطينية متابعة للعلاقات بين أطراف مثلث حركة فتح وحركة حماس والمخابرات المصرية أن ‏التعقيدات المحيطة بالقضية الفلسطينية ستتكفل بمنع فوز مشروع التهدئة في قطاع غزة على مشروع المصالحة ‏الداخلية بين فتح وحماس، وأن الخيارات تضيق بحيث يصير السير بالتهدئة مشروطاً بالسير بالمصالحة التي تريدها ‏حماس بشروط كانت ترفضها فتح وصارت تراها مقبولة، لمنع وقوع تهدئة في غزة توحي بعزل فتح من جهة وعزل ‏غزة عن سائر فلسطين من جهة أخرى، بينما لا تتحمل حماس الذهاب لتهدئة توحي بقبولها الضمني بصفقة القرن ‏وتصير المصالحة بوليصة التأمين اللازمة لنفي التهمة‎.‎

* الجمهورية‎

– سُئل أحد السياسيين عن رأيه في خطاب قطب كبير فقال “لم أرَ فيه جديداً ولا أعتبره مهمّاً‎”.

– يشهد أكثر من حزب تجاذبات داخلية حادة في سباق بين أعضائهم على التوزير‎.

– بعد ما تمّ تأجيل موعد وزير سابق لأكثر من مرة للقاء قياديّين في حزب بارز صديق له بدأ الوزير بـ”إطلاق النار” ‏على هذا الحزب‎.‎

* اللواء‎

– فوجئ مراقبون باهتمام، عند تصريح أدلى به قطب وسطي، من مقرّ رسمي، لا سيّما الشق الإقليمي منه‎!

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– وضعت جهات مسؤولة في مسار طبيعة ما آلت إليه الأدلة في ما خصّ اتهامات المحكمة الدولية‎!

– تتحدّث معلومات عن غياب لدور عاصمة أوروبية عن الجهود الآيلة لتذليل عقبات تأليف الحكومة‎!‎

* المستقبل‎

– يقال إنّ القيادة الروسية تسعى إلى تأمين قنوات تمويل دولية بديلة عن التمويل الأميركي والأوروبي لإعادة النازحين ‏إلى سوريا في حال استمرار رفض واشنطن وبروكسل للخطة الروسية‎.‎

* الأخبار

– بيرسيه لعون: العودة تتطلب استقراراً في سوريا

– توافق الرئيسان اللبناني ميشال عون والسويسري آلان بيرسيه على تشكيل فريق عمل سويسري ـــ لبناني من أجل متابعة ملف النازحين حيث أعاد الجانب اللبناني التأكيد على أهمية أن تكون العودة آمنة ومشرفة ومتدرجة وعدم ربطها بالحل السياسي، بينما طالب الوفد السويسري بضمان عودة آمنة للنازحين وتوفير الشروط الإيجابية لذلك على أن يتطلب نجاح العودة استقراراً في سوريا. وطلب عون مساعدة سويسرا “كي تصبح السياسة الدولية وسياسة منظمات الأمم المتحدة أقرب إلى خيار تشجيع العودة لأنه حتى الآن يحصل العكس، كما أن المطلوب ضمان تمويل العودة”، لافتاً إلى أن من بين الضمانات عودة تواكبها مصالحات. وأعرب بيرسيه عن ترحيبه بدعم طلب لبنان أن يكون مركزاً لحوار الحضارات والأديان. وطلب عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إعداد مذكرة حول المركز ومهامه ودوره لعرضها على الجانب السويسري وتحديد الموقف، ورد بيرسيه أن سويسرا ستتجاوب مع هذه الفكرة.

– وردت اتصالات من سجناء في سجن رومية المركزي تشتكي من انتشار حساسية جلدية بين معظم السجناء بشكل يشبه الجرب. السجناء أنفسهم اشتكوا أنّ أحداً من الأطباء القيمين على السجن لم يبادر إلى إيجاد علاج فوري لحالة نزلاء السجن التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

– يراجع السجناء إدارة سجن رومية المركزي في شأن كلفة تسعيرة دقيقة الاتصال إلى سوريا. إذ إن تكلفة المكالمات الدولية التي يجريها السجناء إلى سوريا من الهواتف الثابتة ببطاقات مسبقة الدفع تبلغ 500 ليرة لبنانية، فيما كلفة الدقيقة في بقية الاتصالات الدولية، لا سيما روسيا، تبلغ 200 ليرة فقط!.

– تقدمت المديرية العامة للأمن العام بشكوى قضائية ضد المقرصن الإلكتروني رامي ص. الذي اخترق حسابات المديرية، بناء على طلب العقل المدبر لأكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان المدعى عليه خليل صحناوي الذي يستمر توقيفه في إحدى المستشفيات.

وعلمت “الأخبار” أن قرار نقل صحناوي، إلى المستشفى، بدلاً من بقائه في السجن، اتخذه النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، بناء على تقرير ضابط طبيب في قوى الأمن، وليس النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود.

المصدر: صحف