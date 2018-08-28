بحت وزارتا الدفاع القطرية والكويتية الاثنين تكثيف العلاقات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.

وأوضح الجانبان أن قائد قوات الدفاع الجوي الأميري القطري، اللواء الركن طيار حمد مبارك الدواي، التقى، الاثنين، مع آمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي، العميد الركن عادل الحافظ، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية بأن اللقاء جرت خلاله “مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالين الدفاعي والعسكري بين البلدين الشقيقين”.

بدورها، ذكرت وكالة “كونا” الكويتية الرسمية أن الدواي والحافظ بحثا “تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التدريب المشترك وتبادل الخبرات العسكرية في مجال الدفاع الجوي بين البلدين”.

ويجري هذا اللقاء في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 حزيران/يونيو من العام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

وتولت الكويت منذ اندلاع الأزمة الخليجية دور الوساطة لتسوية الخلافات بين الطرفين، إلا أن جهودها لم تتكلل بنتيجة إيجابية ملموسة حتى الآن.

المصدر: وكالات