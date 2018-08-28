قال مسؤول عسكري جزائري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، إن الجيش الوطني يجب أن يحافظ على الجاهزية القتالية لتأمين البلاد من كل التهديدات.

وخلال زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة في تمنراست (جنوب)، أشار نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق قايد صالح، إلى أن حماية البلاد “حماية تامة وكاملة ومتواصلة”، تستوجب “المحافظة على الجاهزية القتالية والعملياتية للأفراد والوحدات”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، فإن الفريق قايد صالح، وخلال اليوم الأول من زيارته للناحية، أكد “الدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله”.

المصدر: وكالات