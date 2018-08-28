شن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الإثنين هجوما جديدا على دونالد ترامب، معتبرا أن السياسة التي ينتهجها الرئيس الأميركي حيال أوروبا “مزعجة”.

وقال ماس خلال اجتماع لدبلوماسيين رومانيين في بوخارست “بالطبع نحن نشعر بالانزعاج عندما يقدم الرئيس ترامب أوروبا على أنها عدو للولايات المتحدة مثلها مثل روسيا أو الصين، أو حتى يشكك في حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف “يبدو لنا أمرا عبثيا أن يتعين علينا في الاتحاد الأوروبي أن نقلق بشأن ردنا على الرسوم الجمركية الأميركية التي يتم تبريرها بأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

ولفت الوزير الألماني إلى أن هذه “العبثية” ربما تجسد عمليا “واقعا جيوسياسيا جديدا”. وأضاف إن شعار “أميركا أولا كان بمثابة جرس إنذار، ردنا عليه يجب أن يكون أوروبا متحدة”.

وكان ماس دعا الاسبوع الماضي أوروبا الى التفكير بـ”نظام عالمي جديد” تكون فيه أقل اعتمادا على الولايات المتحدة، في موقف استدعى تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أكدت أن كلام وزير خارجيتها لا يعبر عن سياسة حكومتها بل هو مجرد رأي شخصي.

وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الفولاذ والالمنيوم، تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية ما من شأنه توجيه ضربة قوية لقطاع صناعة السيارات في المانيا.

وردا على الرسوم الاميركية فرضت المفوضية الاوروبية مجموعة من الرسوم المضادة، الا ان فرض الولايات المتحدة رسوما جديدة على السيارات من شأنه أن ي دفع أوروبا الى تدابير جديدة مضادة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية