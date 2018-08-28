عقب إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيونغ يانغ، وجهت كوريا الشمالية انتقادات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة واتهمتها بازدواجية المعايير وسوء النوايا.

وشددت صحيفة “رودونغ سينمون” الكورية الرسمية على أن القوات الخاصة الأمريكية المرابطة في اليابان تنفذ تمارين سرية، تمهيدا للتسلل إلى بيونغ يانغ.

واتهمت الصحيفة الولايات المتحدة بـ”حياكة خيوط المؤامرة الإجرامية لشن حرب على كوريا الشمالية وارتكاب جريمة تستحق عقابا لا يرحم من قبل الرب”، في حال فشل “السيناريو غير العادل واللصوصي” لإجبار بيونغ يانغ على نزع ترسانتها النووية.

وذكرت الصحيفة أن كوريا الشمالية لا تستطيع أن تأخذ على محمل الجد معايير واشنطن المزدوجة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجري بالتزامن مع التفاوض بابتسام مصطنع، مناورات سرية بمشاركة عناصر القوات الخاصة والذين يرتكبون جرائم قتل.

ولم تتطرق الصحيفة مباشرة إلى موضوع إلغاء زيارة بومبيو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن إلغاء زيارة وزير خارجيته المقررة إلى بيونغ يانغ بسبب عدم إحراز أي تقدم يذكر في المفاوضات بخصوص نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية منذ لقاء القمة بين سيد البيت الأبيض وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة 12 يونيو الماضي.

المصدر: وكالات