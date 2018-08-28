بحث آمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي العميد الركن عادل الحافظ الاثنين مع قائد قوات الدفاع الجوي الأميري القطري اللواء الركن طيار حمد الدواي، المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة القطرية في بيان لها “بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التدريب المشترك وتبادل الخبرات العسكرية في مجال الدفاع الجوي بين البلدين”.

ولفت البين الى انه “حضر اللقاء الملحق العسكري الكويتي لدى دولة قطر العميد الركن هويدي الهاجري وآمر اللواء الإقليمي التاسع بالدفاع الجوي الكويتي المقدم الركن حسن الحرمي وآمر معهد سلاح الدفاع الجوي الكويتي المقدم الركن ضاري المشاري والرائد جزاع المياس”.

المصدر: سبوتنيك