دعت فرنسا سلطات العدو الاسرائيلي إلى إعادة النظر في القرارات الجديدة التي تقضي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين واكدت أن “ذلك يهدد استمرارية الدولة الفلسطينية”.

ودانت باريس على لسان الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان لها الاثنين “القرارات الجديدة التي اتّخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتيح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية”.

وأوضحت الناطقة أن “هذه القرارات وأعمال الهدم والإجلاء التي تطال السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج)، خاصة في المنطقة المعروفة باسم E1 تصبّ في الخطة عينها التي تهدد مباشرة استمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

المصدر: فلسطين اليوم