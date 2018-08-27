تتوجه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الثلاثاء الى واشنطن للتفاوض حول الاتفاق التجاري الثلاثي (نافتا) بعد التفاهم في شأنه بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفق ما قال متحدث كندي الاثنين.

وقال آدم اوستن المتحدث باسم الخارجية الكندية “في ضوء الاعلان المشجع للتقدم الثنائي الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك، تتوجه الوزيرة فريلاند الى واشنطن لمواصلة المفاوضات”. وكرر ان اوتاوا لن توقع “اتفاق نافتا جديدا الا اذا كان جيدا لكندا وجيدا للطبقة الوسطى”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق الاثنين إن الولايات المتحدة توصلت “لاتفاق جيد جدا” مع المكسيك وإن المحادثات مع كندا ستبدأ قريبا حول اتفاق اقليمي جديد للتبادل الحر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية