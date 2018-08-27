أكد القيادي في حركة “حماس” في فلسطين أسامة حمدان إن “صفقة القرن مشروع أمريكي إسرائيلي هدفه تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف حمدان في حديث له الاثنين ان “المشروع الوطني يقوم على أسس الوحدة والمقاومة والتحرير وحماس جزء من هذا المشروع”.

وحول ما يجري الحديث عنه بشأن مباحثات التهدئة مع العدو، أوضح حمدان أن “التهدئة إجراء ميداني وهو مشروع لا يتعارض مع المصلحة الوطنية الفلسطينية”.

ولفت حمدان الى أن “حديث التهدئة لا يشمل إقامة ميناء أو مطار خارج الأرض الفلسطينية وما يشاع في هذا الصدد أكاذيب”.

المصدر: فلسطين اليوم