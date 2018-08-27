قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” في فلسطين جمال محيسن إن “حركة فتح سيكون لها رد على الورقة المصرية خلال الساعات القادمة”.

وأشار محيسن في حديث له الاثنين إلى أن “ما جرى في القاهرة من اجتماعات بشأن المصالحة سيتم عرض نتائجها على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم على أن تعرض أيضا على الاجتماع القادم لمركزية الحركة”.

وأشار محيسن إلى أن “ألمطلوب الآن عمل جاد ينطلق من رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في الأمم المتحدة مؤخرا”، وتابع أن “الحديث عن حل القضايا العالقة بصورة جزئية غير مجد”.

المصدر: فلسطين اليوم