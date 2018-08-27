أكدت وزارة الخارجية الروسية تأجيل موعد المباحثات حول أفغانستان التي كان من المقرر أن تعقد بداية الشهر المقبل في موسكو.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الاثنين “خلال المباحثات بين الوزير سيرغي لافروف والرئيس الافغاني أشرف غني جرى مناقشة القضايا الملحة للتعاون الثنائي في مسائل التسوية الأفغانية، بما في ذلك المباحثات بصيغة موسكو حول أفغانستان برئاسة مشتركة لدولتين”.

وتابع البيان “الرئيس الأفغاني أيد من حيث المبدأ فكرة عقد لقاء موسكو واقترح تأجيلها بسبب ضرورة صياغة موقف الجانب الأفغاني من هذه المسألة، بما في ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الكوادر في القيادة الأمنية لأفغانستان”.

وأضاف البيان أن “الطرفين اتفقا على العمل معا على تحديد موعد جديد للاجتماع من خلال القنوات الدبلوماسية”.

المصدر: سبوتنيك