استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الخارجية والتعاون وشؤون منطقة شرق افريقيا في جمهورية رواندا السيدة لويز موشيكيوابو، التي نقلت اليه رسالة من رئيس رواندا بول كاغامي، تضمنت “التأكيد على توطيد العلاقات بين لبنان وراوندا وتفعيلها في المجالات كافة، وطلب دعم لبنان لترشيح الوزيرة الرواندية لمنصب الأمين العام لمنظمة الدول الفرانكوفونية التي تلتئم على مستوى القمة في يريفان في 10 و11 و12 تشرين الأول المقبل”.

واشارت موشيكيوابو إلى أن “قمة الدول الافريقية اتخذت قرارا بدعم ترشيحها إلى هذا المنصب، وانها تتطلع إلى أن تحظى بدعم لبنان نظرا لدوره في منظمة الفرانكوفونية ولعلاقاته داخل المنظمة وعلى المستوى الدولي”.

وعرضت برنامجها في حال انتخابها، مركزة على “أن يكون للبنان الموقع الذي يستحقه داخل مجموعة الدول الفرانكوفونية”.

رئيس الجمهورية

ورحب الرئيس عون بالوزيرة الرواندية وحملها تحياته إلى الرئيس كاغامي، منوها ب”أهمية الدور الذي تلعبه منظمة الفرانكوفونية وبدور لبنان في نشر قيم الفرانكوفونية في محيطه”.

ولفت الى أن “لبنان قدم ترشيحه لاستضافة المكتب الإقليمي للفرانكوفونية في الشرق الأوسط، وفي حال الموافقة، فإن هذا المكتب سيكون الأول للمنظمة في المنطقة التي تشهد إقبالا متزايدا على اللغة الفرنسية في الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا”.

وركز الرئيس عون على “رغبة لبنان في أن يكون مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات والأديان والأعراق”، وتمنى لوزيرة خارجية رواندا التوفيق.

المصدر: الوكالة الوطنية