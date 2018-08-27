أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني تعليق اجتماع “صيغة موسكو” حول أفغانستان بعد اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت الرئاسة الأفغانية في بيان لها الاثنين “تحدث الرئيس أشرف غني هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وتم الاتفاق على تأجيل الأنشطة المرتبطة باجتماع صيغة موسكو، بحيث يكون كلا البلدين على استعداد لعقد هذه القمة بشكل مشترك”.

وأضاف البيان “في هذه الأثناء ستواصل الحكومة الأفغانية المشاورات في هذه الفترة، كما ينبغي أن تعمل فرق من البلدين بشكل مشترك لتحديد زمان الاجتماع”.

ولفت البيان الى ان “الرئيس غني قال إن المبدأ الأساسي والأصلي هو أن السلام ملكية للأفغان أنفسهم وكل عملية في هذا الإطار يجب أن تكون بالتنسيق الكامل معنا حرصاً على جودة تلك الاجتماعات”.

المصدر: سبوتنيك