نفذ سلاح الجو المسير اليمني مساء اليوم الاثنين هجوماً نوعياً على مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز “صماد3 “.

وأكد مصدر في سلاح الجو المسير لـ” المسيرة نت” أن العملية على مطار دبي الدولي أتت بعد رصد ومعلومات استخباراتية دقيقة.

ويبعد مطار دبي الدولي عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم.

وهذه المرة الأولى التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات ردا على مشاركتها الرئيسة في العدوان على اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

وكان سلاح الجو المسير قد شن في 26 يوليو الماضي عدة غارات جوية على مطار أبو ظبي الدولي بطائرة من ذات الطراز.

واعترفت حينها إدارة المطار بما وصفته حادثاً أدى إلى توقف حركة الملاحة في المطار قائلة إنها تتابع التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة.

المتحدث باسم الجيش اليمني العميد شرف لقمان اوضح ان ضربة صماد ثلاثة حققت هدفها واسفرت عن توقف مطار دبي الدولي لبعض الوقت مشيراً الى ان جميع مناطق الامارات باتت في مرمى القصف مشددا على ان ضربة مطار دبي تأتي رداً على جرائم العدوان السعودي – الاميركي حيال الشعب اليمني.

المصدر: المسيرة نت